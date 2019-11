Un distrito prohíbe a alumnos con deudas en la cafetería ir al baile anual y y participar en otras actividades extracurriculares

“Entiendo que el comité ha decidido no aceptar ninguna donación significativa para ayudar con el problema de los almuerzos”, escribió en Facebook. La razón que indicaron las autoridades era que una donación no ayudaría con los problemas de estas familias. “Borrar simplemente la deuda no ataca el problema de familias con medios financieros que simplemente deciden no pagar lo que deben”, declaró Eric Goodwin, presidente del comité escolar.