Un bebé que nació sin piel y lucha por su vida al que su mamá no puede abrazar

Ja’bari nació sin piel, salvo en su cabeza y sus piernas. Además, el bebé no podía abrir sus ojos porque los tenía pegados. Le diagnosticaron un raro mal genético que hace que su piel sea quebradiza. El niño es tan frágil que su mamá apenas lo ha podido tocar o tener en brazos en un par de ocasiones

Sus padres señalan, en la historia que cuentan en la cuenta de GoFundMe abierta para recaudar fondos para afrontar los gastos médicos, que a las 37 semanas de embarazo los médicos notaron que el bebé no crecía ni aumentaba de peso como se esperaba. Eso sumado a otros problemas, llevaron a que se practicara una cesárea.



"Luego me llevaron a una habitación y me explicaron lo que estaba pasando", detalló a la cadena Maldonado Gray. Dijo que se sentía "perdida" y que no sabía lo que le depararía el futuro a ella y a su bebé.