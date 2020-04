Trump recomienda cubrirse el rostro al salir de casa por el covid-19 (aunque dice que él no lo hará)

"Va a ser una cosa realmente voluntaria. No tienes que hacerlo. Yo no lo haré. Algunas personas quieren hacerlo. Eso está bien. Es solo una recomendación", dijo Trump en conferencia de prensa en la que anunció las nuevas guías de los Centros para la Detección de Enfermedades (CDCs, por sus siglas en inglés).

Se trata de un cambio notable por parte del equipo de respuesta federal que hasta hace pocas semanas aseguraba que no era necesario (incluso que no era útil) que las personas sanas usaran mascarillas y que estas debían ser de uso preferente del personal médico.

Ante la pregunta de por qué no quiere cubrirse el rostro, Trump respondió que "simplemente no quiero hacerlo. Me siento bien. Creo que llevar una máscara facial mientras saludo a presidentes, primer ministros, dictadores ... No sé. No lo veo para mi".