Un sobreviviente de Parkland lidia con el trauma del tiroteo y con su papá, que dice que todo fue un montaje

"Me pregunto si seguiría diciéndolo al saber el daño que me hace. Me remueve mi culpa por haber sobrevivido y lo odio por eso", escribió el joven en ese espacio en Internet. "He trabajado muy duro y por mucho tiempo para sentirme mejor y ahora de nuevo me siento como una gran mierda por haber tenido días buenos mientras hay padres que aún lloran a sus hijos".