Trabajadores de una planta de frutos secos aseguran que fueron despedidos por denunciar contagios de coronavirus

La administración de Primex Farmers no respondió la petición de una entrevista para Univision Noticias sobre las denuncias de los trabajadores, las condiciones laborales, ni sobre la demanda ante la NLBR.

El fiscal Becerra investiga



La respuesta concluye: ¨ "Si bien no podemos comentar sobre ninguna investigación en particular, los trabajadores y sus familias deben saber que no están solos en esta lucha. Estamos siguiendo de cerca el mercado y esperamos que los empleadores en nuestro estado cumplan plenamente con sus responsabilidades y obligaciones para proporcionar salud y seguridad a los trabajadores".