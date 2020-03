La primera señal de alerta allí no provino precisamente de las autoridades sanitarias del gobierno, sino de los expertos del programa 'Seattle Flu Studies' quienes, de acuerdo con un informe del diario The New York Times, comenzaron a realizar pruebas a fines de febrero preocupados por las demoras que observaban por parte del gobierno. Fueron ellos quienes detectaron que un joven que no había viajado recientemente estaba contagiado con el coronavirus y lo notificaron a las autoridades.