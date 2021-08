El papa Francisco llama a vacunarse contra el covid-19 como "un acto de amor"

Los religiosos no solo piden que se vacunen quienes no lo han querido hacer hasta ahora, sino también llaman al acceso universal a la inmunización en todo el mundo, frente a la desigualdad actual: el 31.8% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 23.9% la pauta completa, pero solo el 1.3% de la población de los países de bajos recursos han recibido al menos una dosis, según el portal de estadísticas Our World in Data.