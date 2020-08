¿Qué pasa con el dinero federal para combatir la pandemia? La política frena el flujo de fondos a las agencias contra el coronavirus

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, dijo el martes 11 de agosto que los esfuerzos de los demócratas del Congreso para conseguir más dinero para los estados "no se basan en las matemáticas. No se basan en la pandemia".

Burocracia y falta de personal

Pero a mediados de julio en Missouri , al menos 50 departamentos de salud locales aún no habían recibido el dinero federal que habían solicitado , según una encuesta estatal. El dinero debe fluir primero a través de los comisionados locales del condado, algunos de los cuales no están dispuestos a enviar dinero a las agencias de salud pública que cerraron los negocios.

Hará falta más dinero para hacer todo lo que la comunidad necesita, aseguró Musicant; pero con el Congreso estancado, no está segura de que lo consigan pronto.

