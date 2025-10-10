El secretario de Salud Kennedy Jr sugiere que existe un vínculo entre el autismo y la circuncisión

El secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr afirmó este jueves durante una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump que un estudio demuestra "que los niños que son circuncidados a una edad temprana tienen el doble de probabilidades de padecer autismo".

Kennedy Jr explicó esto argumentando que " es muy probable que esto se deba a que se les administra Tylenol", uno de los nombres comerciales del acetaminofén, una droga que, según la administración Trump, podría contribuir al aumento de las tasas de autismo si se administra durante el embarazo.

PUBLICIDAD

No existen evidencias ni estudios que confirmen ninguno de los dos postulados y los comentarios de Kennedy y la postura del gobierno han alarmado a la comunidad científica.

El funcionario de más alto rango del sistema de salud estadounidense, conocido por su posición contra las vacunas, indicó en la reunión que hay "muchos estudios que confirman" la supuesta relación entre el acetaminofén y el autismo.

"Nada de esto es positivo, pero son cosas a las que debemos prestar atención", dijo Kennedy Jr.

A finales del mes pasado Trump informó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comenzará a notificar a los médicos que el uso de acetaminofén "puede estar asociado" con un mayor riesgo de autismo, pese a que no ofreció ninguna prueba científica que respaldara su anuncio.

Por ello, la nueva recomendación de la FDA será limitar “fuertemente” el uso de Tylenol durante la gestación, a menos que sea "médicamente necesario", como en casos de fiebre alta, según avanzó Trump.

Sin embargo, la FDA hizo público minutos después su aviso enviado a médicos del país en el que solo les sugiere "considerar minimizar" la prescripción de acetaminofén en el embarazo, rebajando la firmeza del anuncio de Trump. La agencia incluso admitió que “no se ha establecido una relación causal” con una mayor incidencia de autismo.

La Asociación Nacional del Autismo de Gran Bretaña consideró este viernes las afirmaciones de Kennedy Jr como "más anticiencia peligrosa, no basadas en alguna investigación robusta y rigurosa, y podrían poner vidas en peligro".

PUBLICIDAD

"Este enfoque incesante en las causas pseudocientíficas del autismo significa que las personas autistas se ven obligadas a escuchar la sugerencia de que necesitan ser curadas, como si no estuviera bien ser autista y alguien tuviera que ser 'culpado'. Esto es incorrecto y peligroso", lamentó la Asociación en un comunicado difundido en su página web.

Vea también: