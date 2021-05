¿Puedo volver a hacer ejercicio como antes si tuve covid-19?

Hacer o no deporte tras haber superado la covid-19 es una pregunta que probablemente se haya planteado aquel que haya sufrido la infección.

Mientras que hay personas que enfermaron, se han curado y no tienen secuela alguna, otras sí las sufren. Algunas de ellas derivan directamente de la infección. Otras, sin embargo, vienen dadas por el largo tiempo pasado en cama .

Ahora bien, no debemos olvidar que tenemos el medicamento ideal para contribuir a su mejoría: la actividad física.

¿Qué beneficios aporta la actividad física en este contexto?

La actividad física contribuye a disminuir la inflamación mediante las mioquinas secretadas por el músculo. Ojo, no con ejercicio intenso, sino moderado .

Retomando la pregunta que nos trae hasta aquí: ¿podremos volver a hacer ejercicio como antes tras superar la covid-19? Por supuesto que sí . Incluso me atrevo a decir que mejor. Al fin y al cabo, si tiene curiosidad, mejorará racionalmente su conocimiento sobre la forma de hacerlo . Con ello, también sus niveles de capacidad, si así lo necesita y lo quiere.

¿Qué secuencia física debemos seguir?

Tras superar la infección, lo habitual es que el profesional sanitario proporcione un informe aconsejando qué tipo de actividad hacer. Pero sobre todo, qué es lo que NO se recomienda, ya que podría agravar las condiciones de salud. Todo ello, acompañado de la medicación adecuada.

Mi primer consejo como médico y técnico en Ciencias de la actividad física y el deporte: no haga actividad física en solitario. Por lo menos hasta que no hayan desaparecido todas las secuelas . Aun así, lleve consigo un teléfono, por si tuviera que comunicar rápidamente cualquier incidencia.

No es necesario que haga la actividad física alrededor del hospital, como hacen muchos pacientes tras un infarto de miocardio, por el miedo a lo que pueda ocurrir. Eso sí, debe ser precavido.

Importante: nunca debemos realizar este tipo de trabajo físico con fiebre . Esta, como sabemos, consiste en un aumento de temperatura a consecuencia de la lucha del organismo contra un daño. El ejercicio físico también aumenta la temperatura con riesgo de producir un daño importante y es un indicador de que algo no funciona.

Si no se encuentra bien, no se debe forzar la situación. Lo ideal es descansar y chequear qué pasa. No se debe realizar actividad física con dolor o malestar. Busquemos el placer del ejercicio, las endorfinas que se secretan al practicarlo nos ayudarán a ello.