¿Pueden las personas vacunadas contra el covid-19 seguir transmitiendo el virus?

Cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cambiaron sus directrices sobre el uso de mascarillas el 13 de mayo de 2021, muchos estadounidenses quedaron un poco confundidos. Ahora, cualquiera que esté totalmente vacunado puede participar en actividades de interior y exterior, grandes o pequeñas, sin necesidad de llevar mascarilla o distanciamiento físico.

Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo que la nueva directriz está "basada en la evolución de la ciencia" y "sirve de incentivo" para que los casi dos tercios de los estadounidenses que aún no están totalmente vacunados se adelanten y se vacunen.

Sin embargo, algunas personas no pueden vacunarse debido a condiciones subyacentes. Otras personas con sistemas inmunitarios debilitados, a causa del cáncer o de tratamientos médicos, pueden no estar totalmente protegidas por sus vacunas. Y todavía no hay vacunas autorizadas para los casi 50 millones de niños menores de 12 años en Estados Unidos.

A medida que se levantan las restricciones y la gente empieza a dejar las mascarillas en casa, algunas personas se preocupan: ¿se puede contraer el covid-19 de alguien que esté vacunado?

Las vacunas no siempre previenen la infección

Los investigadores esperaban diseñar vacunas seguras contra el covid-19 que impidieran que al menos la mitad de las personas vacunadas contrajeran los síntomas.



Afortunadamente, las vacunas han superado ampliamente las expectativas. Por ejemplo, en 6.5 millones de residentes de Israel, mayores de 16 años, la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech resultó ser un 95.3% eficaz después de las dos inyecciones. En el plazo de dos meses, entre los 4.7 millones totalmente vacunados, las infecciones detectables se redujeron en 30 veces. Del mismo modo, en California y Texas, sólo el 0.05% de los trabajadores sanitarios totalmente vacunados dieron positivo en la prueba de covid-19.

Los desarrolladores de vacunas suelen esperar que, además de prevenir la enfermedad, sus vacunas logren una "inmunidad esterilizante", en la que la vacunación bloquea el germen para que no pueda entrar en el cuerpo. Esta inmunidad esterilizante significa que la persona vacunada no contraerá el virus ni lo transmitirá. Sin embargo, para que una vacuna sea eficaz, no es necesario que impida que el germen infecte a la persona inmunizada.

La vacuna antipoliomielítica inactivada de Salk, por ejemplo, no impide por completo que el virus de la polio crezca en el intestino humano. Pero es extremadamente eficaz para prevenir la enfermedad paralizante porque desencadena anticuerpos que impiden que el virus infecte el cerebro y la médula espinal. Las buenas vacunas proporcionan un entrenamiento eficaz y duradero para el sistema inmunitario del cuerpo, de modo que cuando se encuentre realmente con el patógeno causante de la enfermedad, esté preparado para organizar una respuesta óptima.

En lo que respecta al covid-19, los inmunólogos todavía están averiguando lo que llaman los "correlatos de protección", factores que predicen el grado de protección de una persona contra el coronavirus. Los investigadores creen que una cantidad óptima de "anticuerpos neutralizantes", del tipo que no sólo se adhiere al virus sino que también impide que infecte, es suficiente para evitar que se repitan las infecciones. Los científicos también están evaluando la durabilidad de la inmunidad que proporcionan las vacunas covid-19 y en qué parte del cuerpo actúa.

¿Puede una persona vacunada contagiar el coronavirus?

Los inmunólogos esperan que las vacunas que protegen contra las enfermedades víricas también reduzcan la transmisión del virus tras la vacunación. Pero, en realidad, es difícil averiguar con seguridad si las personas vacunadas no están propagando el germen.



El covid-19 plantea un reto especial porque las personas con infecciones asintomáticas y presintomáticas pueden propagar la enfermedad, y la insuficiencia de los análisis y el rastreo de contactos hace que rara vez se detecten los que no presentan síntomas. Algunos científicos estiman que el número de infecciones asintomáticas por covid-19 en el conjunto de la población podría ser de 3 a 20 veces mayor que el número de casos confirmados. Las investigaciones sugieren que los casos no documentados de covid-19 en personas asintomáticas o con una enfermedad muy leve podrían ser responsables de hasta el 86% de todas las infecciones, aunque otros estudios contradicen las elevadas estimaciones.

En un estudio, los CDC analizaron semanalmente durante tres meses al personal sanitario voluntario y a otros trabajadores de primera línea en ocho lugares de EEUU para detectar infecciones de SARS-CoV-2, independientemente de los síntomas o del estado de vacunación. Los investigadores descubrieron que los participantes totalmente vacunados tenían 25 veces menos probabilidades de dar positivo en la prueba del covid-19 que los que no estaban vacunados. Resultados como éste implican que si las personas vacunadas están tan bien protegidas para no infectarse en absoluto, también es poco probable que propaguen el virus. Pero sin el rastreo de contactos para seguir la transmisión en una población más amplia, es imposible saber si esta suposición es cierta.

Lo que sí sabemos con certeza es que si alguien enferma de covid-19 después de la vacunación, en lo que se denomina una "infección por disrupción", los síntomas serán más leves. Los estudios han descubierto que las personas que dieron positivo en la prueba de covid-19 después de recibir sólo la primera dosis de la vacuna tenían niveles más bajos de virus en sus cuerpos que las personas no vacunadas que dieron positivo. Los investigadores creen que la disminución de la carga viral indica que las personas vacunadas que contraigan el virus serán menos infecciosas porque tendrán mucho menos virus que pueda contagiarse a otras personas.

Un estudio preimpreso que aún no ha sido revisado por pares sugiere que la vacuna Moderna mRNA covid-19 puede producir anticuerpos que combaten el coronavirus en el fluido oral y nasal. Dado que es ahí donde el SARS-CoV-2 hace su entrada, los anticuerpos en la boca y la nariz deberían bloquear la entrada del virus en el cuerpo, proporcionando efectivamente una "inmunidad esterilizante". Esto también significaría que las personas vacunadas probablemente no propagarían el virus a través de las gotitas respiratorias.



Estas pruebas son prometedoras. Pero sin más estudios, los científicos no pueden concluir todavía que las vacunas contra el covid-19 protejan realmente contra toda transmisión. Los estudios que intentan responder directamente a esta pregunta a través del rastreo de contactos acaban de empezar: los investigadores harán un seguimiento de las infecciones entre voluntarios vacunados y no vacunados y sus contactos cercanos.

La protección y la prevención van de la mano

Las vacunas ayudan a frenar la propagación de una enfermedad infecciosa al romper la cadena de infección. Los infectados acaban teniendo cada vez menos personas desprotegidas a las que transmitir el virus. Así es como una vacuna aumenta la inmunidad de grupo: las personas susceptibles y aún no inmunizadas están rodeadas por un "rebaño" de personas que se han vuelto inmunes, gracias a la vacunación o a una infección previa. Pero los estudios sugieren que, por una combinación de razones biológicas y sociales, es poco probable que la vacunación por sí sola logre la inmunidad de rebaño contra el covid-19 y contenga completamente el coronavirus.

De hecho, la vacunación por sí sola puede tardar mucho tiempo en erradicar cualquier enfermedad. Incluso las enfermedades que están casi "eliminadas" —como la varicela, el sarampión y la tos ferina— pueden resurgir con la disminución de la inmunidad y de las tasas de vacunación.

El reciente brote de infecciones entre los Yankees de Nueva York vacunados demuestra que las personas vacunadas no sólo pueden seguir infectándose, sino que pueden transmitir el coronavirus a sus contactos cercanos. Los grupos que han sido repetidamente testados, como los equipos deportivos profesionales, ponen de manifiesto el hecho de que las infecciones leves y asintomáticas entre los vacunados de la población general podrían ser en realidad más frecuentes de lo que se informa. Un brote similar en trabajadores de aeropuertos en Singapur muestra que, incluso entre los totalmente vacunados, las variantes nuevas y más infecciosas pueden propagarse rápidamente.

Las directrices relajadas de los CDC sobre el uso de mascarillas pretenden tranquilizar a las personas vacunadas de que están a salvo de enfermedades graves. Y lo están. Pero el panorama es menos claro para los no vacunados que interactúan con ellos. Hasta que se consiga una inmunidad casi colectiva contra el covid-19 y se acumulen pruebas claras de que las personas vacunadas no propagan el virus, yo y muchos epidemiólogos creemos que es mejor evitar las situaciones en las que hay posibilidades de infectarse. La vacunación, junto con el uso continuado de mascarillas y el distanciamiento social, sigue siendo una forma eficaz de estar más seguro.

Sanjay Mishra, Coordinador de Proyectos y Científico del Centro Médico de la Vanderbilt University

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.