¿Puede el virus del resfriado común protegernos de la covid-19?

En realidad, no debemos hablar del virus del resfriado, puesto que muchos virus son capaces de producir esta enfermedad, con características inespecíficas (no hay ningún síntoma que sea característico) y autolimitada (la enfermedad se cura por sí sola, incluso sin tratamiento). De hecho, existen varias familias de virus que lo producen: los rinovirus, que son los más frecuentes, los adenovirus, los enterovirus, los virus respiratorios sincitiales y parainfluenza, y los coronavirus.

La respuesta inmunitaria que desarrollamos cuando nos invade un virus no es solo de anticuerpos, aunque sean los que usamos casi siempre para evaluar la respuesta de una persona. Participan también elementos de la respuesta inespecífica, así como los linfocitos T, responsables de la inmunidad específica celular. En realidad, estos últimos son los que tienen un papel más importante en la destrucción de los virus, pero su análisis es mucho más complejo que la simple detección de anticuerpos. Eso explica por qué el estudio del papel de la respuesta específica celular frente al SARS-CoV-2 ha sido algo más lenta y compleja.

La huella inmune de que hemos superado la covid-19

El SARS-CoV-2 no deja de darnos sorpresas. Cuando se comenzó a estudiar la respuesta celular de los pacientes con covid-19 frente al mismo, los investigadores encontraron inesperadamente que un 40% de individuos estadounidenses que no habían tenido contacto con el virus demostraban tener inmunidad preexistente frente a él. Otros estudios realizados en Holanda, Alemania o Singapur también detectaron que, según las cohortes, entre el 20 y el 50% de individuos no expuestos al SARS-CoV-2 tenían reactividad frente al mismo.