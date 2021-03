Por qué EEUU todavía no autoriza la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19

¿Por qué habiendo dosis disponibles todavía no se usan en Estados Unidos, que enfrenta una carrera por vacunar rápidamente a la población para detener la propagación de variantes que pueden ser más contagiosas o incluso reducir la efectividad de algunas vacunas?

En primer lugar, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) no se fía de la aprobación de otras agencias regulatorias de otros países para emitir automáticamente una autorización en Estados Unidos.

En el caso de AstraZeneca, el asunto se complica porque los ensayos clínicos globales hechos en países como el Reino Unido y Brasil tuvieron algunas inconsistencias en la dosificación, lo que ha dificultado la interpretación de los resultados. Por ello, el laboratorio esperará los resultados de la fase III de sus ensayos clínicos en Estados Unidos para luego solicitar la autorización de emergencia. Algo que hasta la fecha no ha ocurrido, explica un reportaje de Kaiser Health News .

Suspendida temporalmente en varios países

La administración de esta vacuna enfrentó otro contratiempo esta semana cuando varios países -incluyendo Dinamarca, Islandia, Noruega, Bulgaria y Tailandia entre otros- suspendieron su distribución como medida de precaución ante reportes aislados de desarrollo de coágulos sanguíneos, algo que no ha sido comprobado y que está bajo investigación de las autoridades regulatorias europeas, indica el diario The New York Times.