Sarampión ¿Por qué EEUU está en riesgo de perder su estatus de certificación libre de sarampión? Los expertos temen que el virus, que se puede prevenir con una vacuna, haya ganado terreno y que Estados Unidos pueda seguir los pasos de Canadá y perder el logro de haber erradicado la enfermedad.

Ha pasado un año desde que comenzó un brote de sarampión en el oeste de Texas, y las autoridades sanitarias internacionales afirman que tienen previsto reunirse en abril próximo para determinar si Estados Unidos ha perdido su designación de país libre de sarampión, ganada desde 2000 gracias a la vacunación.

Los expertos temen que el virus, que se puede prevenir con una vacuna, haya vuelto a ganar terreno y que Estados Unidos pronto siga los pasos de Canadá y pierda el logro de haberlo erradicado.

Canadá perdió su certificación libre de sarampión en noviembre de 2025, tras registrar más de 5,000 casos el año pasado.

La reevaluación es en gran medida simbólica y depende de si una sola cadena de sarampión se ha propagado de forma ininterrumpida dentro de Estados Unidos durante al menos 12 meses.

Científicos de salud pública de todo el país están investigando si el brote de Texas, ahora erradicado, está relacionado con los brotes activos en Utah, Arizona y Carolina del Sur. Pero los médicos y científicos afirman que Estados Unidos, y Norteamérica en general, tiene un problema de sarampión, independientemente de la decisión que se tome.

Cientos de casos en Carolina del Sur

Las autoridades informaron el martes que el brote de Carolina del Sur ha aumentado a más de 600 casos.

Se han registrado 88 nuevos casos desde el viernes, según informó hoy el departamento de salud pública del estado, lo que eleva el número total de infecciones a 646 desde que se detectó el brote el otoño pasado.

La mayoría de los infectados no estaban vacunados, según el departamento. Se han identificado casos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como en dos universidades.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportan que desde principios de año se han registrado infecciones de sarampión en otros ocho estados.

El 2025 país registró más de 2,200 casos en 44 estados, el mayor número de entidades desde 1991, con tres muertes, entre ellas las de dos niños pequeños, en 50 brotes distintos.

"En realidad es una cuestión de semántica", afirmó el Dr. Jonathan Temte, médico de familia de Wisconsin que ayudó a certificar que Estados Unidos estaba libre de sarampión en el año 2000.

La conclusión es que las condiciones son suficientes para que se produzcan tantos casos. Y eso nos lleva de nuevo a restar importancia a una vacuna segura y eficaz



El problema se ha ido gestando durante años, ya que cada vez menos niños reciben las vacunas de rutina debido a las exenciones de los padres, los problemas de acceso a la atención médica y la desinformación rampante.

Secretario de Salud y las vacunas

En medio de la creciente desconfianza pública hacia las vacunas, el sarampión está resurgiendo en varios países desarrollados, incluido Estados Unidos, que está experimentando el peor brote de esta enfermedad altamente contagiosa en más de 30 años.

Más recientemente, los funcionarios de salud de la administración Trump, incluido el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., han cuestionado y sembrado dudas sobre la seguridad establecida de las vacunas a un nivel sin precedentes, al tiempo que han recortado los fondos destinados a las iniciativas locales para mejorar las tasas de vacunación.

Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Universidad de Brown, considera que "no hemos transmitido un mensaje lo suficientemente claro al respecto".

Lo más importante que podemos hacer es asegurarnos de que las personas que no están vacunadas se vacunen

'Libertad' para elegir no vacunarse

En una rueda de prensa celebrada el martes, los funcionarios del departamento dijeron que aún no tienen pruebas de que se haya propagado una sola cadena de sarampión durante un año.

Sin embargo, el subdirector principal de los CDC dijo que consideraría la pérdida del estatus de eliminación como el "costo de hacer negocios" a nivel mundial. Al respecto, el Dr. Ralph Abraham, dijo sobre la libertad de la gente de decidir sobre las vacunas.

Tenemos comunidades que deciden no vacunarse (...) Esa es su libertad personal



Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que Kennedy ha enfatizado que las vacunas son la mejor manera de prevenir el sarampión, y agregó que los CDC están respondiendo a los brotes y trabajando para aumentar las tasas de vacunación.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión y a quiénes ataca?

El sarampión provoca fiebre, síntomas respiratorios y erupciones cutáneas. En casos graves, complicaciones como la neumonía y la inflamación cerebral pueden provocar efectos graves a largo plazo y la muerte.

No hay margen para el error a la hora de intentar detener el sarampión. El virus es uno de los más contagiosos, ya que infecta a 9 de cada 10 personas no vacunadas expuestas.

La protección a nivel comunitario requiere una tasa de vacunación del 95 %. La tasa actual a nivel nacional es del 92,5 %, según datos de los CDC, pero muchas comunidades están muy por debajo de ese porcentaje.

El paciente del primer caso conocido en Texas desarrolló la erupción cutánea característica el 20 de enero de 2025, según datos del departamento de salud del estado.

A partir de ahí, el brote se extendió rápidamente. Oficialmente, 762 personas enfermaron, la mayoría de ellas en la zona rural del condado de Gaines, y dos niños fallecieron. Muchas más personas enfermaron y nunca fueron diagnosticadas: solo en marzo de 2025, 182 posibles casos de sarampión entre niños del condado de Gaines no fueron confirmados, según las autoridades sanitarias estatales, lo que supone un posible recuento inferior al 44 % en ese condado.

Sin embargo, estas lagunas en los datos son habituales, lo que dificulta especialmente el seguimiento de los brotes. Muchas personas que viven en comunidades donde se está propagando el virus se enfrentan a obstáculos, como el acceso a la atención médica y la desconfianza hacia el gobierno.

El rastreo de tantos casos también es costoso, según el científico conductual Noel Brewer, que preside el comité estadounidense que finalizará los datos para las autoridades sanitarias internacionales. Las investigaciones muestran que un solo caso de sarampión puede costar decenas de miles de dólares a los departamentos de salud pública.

Los datos de los CDC sobre el sarampión siguen siendo de los mejores del mundo, según Brewer, pero Estados Unidos ha cambiado su inversión en salud pública, por lo que ahora tenemos menos capacidad para realizar el seguimiento de casos que solíamos hacer.

La secuenciación genética puede llenar algunas lagunas

Los científicos han confirmado la misma cepa de sarampión en Texas, Nuevo México, Utah, Arizona, Carolina del Sur, Canadá, México y varios otros países de América del Norte, dijo Sebastián Oliel, portavoz de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene previsto tomar la decisión final sobre la eliminación del sarampión en Estados Unidos en una reunión el 13 de abril.

Pero eso no siempre es suficiente para afirmar que los brotes están relacionados. Genéticamente, el virus del sarampión no cambia con tanta frecuencia como, por ejemplo, el de la gripe.

"Dentro de un brote, todos los casos tendrán el mismo aspecto", afirmó Justin Lessler, investigador de enfermedades de la Universidad de Carolina del Norte.

La pregunta clave podría ser entonces cómo abordarán los expertos de la OPS las lagunas en los datos definitivos, según el Dr. Andrew Pavia, médico de Utah y consultor del CDC desde hace mucho tiempo.

"Mi mejor suposición es que perderemos el estatus de eliminación", dijo Pavia. "Los argumentos para descartar que se trate de una transmisión continua son débiles, y creo que es probable que se inclinen por declarar la pérdida del estatus de eliminación".

Oliel dijo que cuando hay un caso de origen desconocido en un país con propagación local en curso, "el enfoque más conservador es considerar el caso como parte de la transmisión nacional existente".

México también será objeto de revisión

La OPS revisará el estatus de México como país libre de sarampión junto con Estados Unidos, dijo Oliel. El brote más grande del país tiene su origen en Texas. Comenzó cuando un niño de 8 años del estado de Chihuahua enfermó después de visitar a su familia en Seminole, Texas.

Desde febrero pasado, 6,000 personas han enfermado en México y 21 han fallecido en el estado de Chihuahua.

Pero según la definición de eliminación de la OPS, las fronteras son importantes. Si, por ejemplo, la cadena de sarampión que comenzó en Estados Unidos se propagara a México y luego volviera a Estados Unidos, se consideraría una nueva cadena, según los expertos. Aun así, muchos expertos consideran que esa norma está desfasada.

Lo que está claro es que el sarampión encontró un terreno fértil en Estados Unidos en 2025, infiltrándose en escuelas y guarderías, iglesias, salas de espera de hospitales y un centro de detención. Nuevo México registró 100 casos y un adulto falleció. Las autoridades de Kansas pasaron siete meses tratando de controlar un brote que enfermó a casi 90 personas en 10 condados. Ohio confirmó 40 casos. Montana, Dakota del Norte y Wisconsin tuvieron 36 cada uno.

Ahora, más de 800 personas han enfermado en Utah, Arizona y Carolina del Sur desde finales del verano, sin que se vislumbre un final.

"2025 fue el año del sarampión", dijo Brewer. "¿Será 2026 el año del aumento o la disminución de los casos de sarampión? ¿Empeorará o mejorará la situación? Nadie sabe la respuesta".

La Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su sigla en inglés) tendrá la reunión virtual con Estados Unidos y México el próximo 13 de abril.

La instancia revisa los informes nacionales, datos epidemiológicos y de laboratorio, evidencia molecular y hallazgos de investigaciones de campo.