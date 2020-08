¿Por qué algunos enferman gravemente con el covid-19 y otros no? El sistema inmune puede ayudar a responderlo

Un ejército confundido

Pero lo que no se comprendía del todo era qué elementos interfieren o cómo se produce este descontrol, y es allí donde un estudio de la Universidad de Yale, publicado en la revista Nature , arroja algunas luces.

Tras analizar la respuesta inmune de 113 pacientes admitidos al Hospital de Yale en New Haven a lo largo del curso de la enfermedad (hasta la dada de alta o la muerte), encontraron varios denominadores comunes entre los pacientes con peores pronósticos , que los distinguían claramente de aquellos con una enfermedad moderada.



En estos últimos la carga viral y la respuesta inmune decrecían con el paso del tiempo; mientras que en casos más severos no hubo una reducción y, en algunos casos, incluso se detectó un aceleramiento de las señales del sistema inmune. “Es un enigma. Tienes esta enfurecida respuesta inmune, pero el virus continúa replicándose”, comenta a The New York Times, Avery August, inmunólogo de la Universidad de Cornell.