Otra buena noticia en la pandemia: fármaco inhalado redujo casi en 80% el riesgo de enfermedad severa

Gran parte de la comunidad científica recibió la noticia con algo de escepticismo pues los resultados se dieron a conocer en una nota de prensa y no publicando la data completa del estudio, que todavía no ha sido peer reviewed . También se trató de un ensayo clínico muy pequeño, de apenas 101 pacientes. Pero, con todo, hay algunos indicios positivos.

Pero la limitada muestra de apenas 101 pacientes (no 400 como estaban planteados inicialmente en el ensayo clínico) ensombrece tales hallazgos. Por exigencias de la bolsa de valores, Synairgen, está obligada a presentar la data de los resultados preliminares de sus ensayos clínicos.

Una droga conocida para un virus desconocido

La proteína ha sido usada de forma sintética e inyectable para tratar una variedad de desórdenes inmunes como la esclerosis múltiple, pero no sin molestos efectos secundarios. Por ello, Synairgen decidió desarrollar una forma inhalada que llegara directamente a las células de los pulmones, con menores efectos secundarios, explica el diario The New York Times.