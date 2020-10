Los bebés alimentados con biberones ingieren millones de microplásticos, según estudio

Recomendaciones

Para la fórmula infantil, hay que calentar agua en una olla que no sea de plástico y preparar la fórmula en un recipiente que no sea de plástico. Otras precauciones son no recalentar la fórmula preparada en recipientes de plástico y evitar los hornos microondas y no agitar mucho la fórmula en el biberón en ningún momento.