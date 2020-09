Otra consecuencia del covid-19: médicos alertan de la “impactante” incidencia de problemas cardiacos en niños con síndrome inflamatorio

“La predominancia de manifestaciones cardiacas en niños con el síndrome multisistémico inflamatorio fue impactante” , se lee en el estudio realizado por especialistas del Texas Children’s Hospital y publicado en EClinicalMedicine de The Lancet, donde —tras revisar la data de 662 pacientes en Europa y EEUU— se ofrece una mejor caracterización de este síndrome post-covid-19, que presenta algunos rasgos similares a los de la enfermedad de Kawasaki y del shock tóxico.

“Más severa que el virus como tal”

Todavía no se sabe del todo por qué algunos niños presentan este síndrome post-covid y otros no. La mitad (52%) de los pacientes analizados en este estudio no tenía ninguna condición preexistente. De aquellos con comorbilidades, la mitad sufría de obesidad o sobrepeso, problemas de salud que en adultos también han estado asociados a complicaciones del covid-19.