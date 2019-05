Las parejas cada vez tienen menos relaciones sexuales. Adivina quién tiene la culpa

De acuerdo con este estudio, el porcentaje de británicos que dijeron no haber mantenido relaciones sexuales en el último mes se incrementó desde un 23% en 2001 a un 29.3% en 2012 entre las mujeres, y de un 26% a un 29.2% en el caso de los hombres (para esos mismos años).

El sondeo, publicado esta semana en el diario BMJ , no se adentra en las explicaciones de estos comportamientos pero Kaye Wellings, principal autor de la investigación y profesor de salud sexual en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, destaca en un editorial publicado junto al estudio que el ritmo de vida actual es determinante, en particular para los mayores de 35 años.

'Game of Thrones' antes que sexo

Una investigación anterior liderada por el profesor David Spiegelhalter, de la Universidad de Cambridge, encontró que las parejas tienen relaciones un 40% menos que hace 20 años. La gente prefiere ver series de Netflix o HBO por encima de todo, incluido tener relaciones sexuales, cree el profesor Spiegelhalter. "Si me preguntas por qué, las estadísticas te dirán que no lo saben. Uno de los investigadores mencionó la palabra iPad. Yo creo que es Netflix. ¡Oh dios mío! Tengo que ver la segunda temporada completa de 'Game of Thrones", bromeaba Spiegelhalter en una entrevista publicada en el Telegraph.