"Nos sentimos inseguros": trabajadores de Amazon piden más protección en los almacenes de EEUU

"Nos mintieron, no se preocupan por nuestra seguridad (…) no se preocupan por nosotros. Hay gente enferma en el edificio, no se preocupan por esta pandemia que nos está afectando a nosotros más fuerte aquí en Staten Island", dijo un trabajador que no fue identificado en un testimonio recogido este lunes en video por la organización sin fines de lucro Make the Road New York.