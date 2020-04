"Necesitamos un ejército de trabajadores de la salud”: qué falló en la llamada guerra de EEUU contra la pandemia

A pesar de la confianza inicial de Trump, cada vez es más claro que el coronavirus ha expuesto que el sistema de salud estadounidense es defectuoso y está insuficientemente equipado, con fondos y personal que no cubren la demanda en esta emergencia de salud pública.

"El sistema de salud pública que necesitábamos para estar preparados para esta crisis simplemente no estaba en su lugar", dijo José Szapocznik, un científico de salud pública de la Universidad de Miami.

"Creo que este es un momento en que todas las diferentes piezas del sistema que fueron empapeladas en los buenos tiempos están volviendo para perseguirnos", dijo el doctor Vikas Saini, presidente del Instituto Lown , un grupo de expertos no partidista en Massachusetts que aboga por la reforma de salud.

¿Europa está mejor?

“Esto no es una cuestión de cobertura (de seguro). Nadie está siendo rechazado del tratamiento. Se trata de la prestación de servicios, como los kits de prueba para identificar casos de infección", dijo Szapocznik.

" Esto no es algo que un estado pueda manejar. Los estados no manejan emergencias de salud pública ", dijo Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, durante una entrevista en CNN el jueves.

Respuesta desigual

" El presidente no estaba dispuesto a influir en la producción y la asignación de suministros ", agregó.

Para empeorar las cosas, a pesar de la existencia de una 'Reserva Estratégica Nacional' de suministros médicos, la Casa Blanca tardó en mover esos productos y, lo peor de todo, la reserva no tenía suficientes artículos necesarios, mientras que algunos habían pasado su fecha de vencimiento.

Militares al rescate

El uso de las fuerzas armadas para responder al coronavirus hace que algunos expertos se pregunten por qué la atención médica no es un problema de seguridad nacional, a la par de la guerra contra las drogas o el terrorismo.

La Casa Blanca eliminó la oficina de Seguridad Global de Salud y Biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional el año pasado y la incorporó a otra sección, aunque algunos funcionarios dicen que la experiencia relevante no se perdió debido a la reestructuración.

“Mantenemos un Ejército de dos millones de personas. Está preparado para la guerra", dijo Szapocznik. "Sin embargo, no lo pensamos de esa manera para la salud pública. En esta guerra, también necesitamos un ejército, un ejército de trabajadores de la salud ”, dijo.

"Uno para todos y todos para uno"

Los expertos argumentan que la decisión del presidente de no usar toda su autoridad para imponer una cuarentena nacional de 'quedarse en casa' ha impulsado el enfoque de mosaico y permitió que el virus se propague.

El problema es que el virus no respeta las fronteras, dicen los expertos. " Si un estado no lo hace, vas a pelear una batalla perdida, como caminar en una cinta de correr ", dijo Blumenthal.

Los kits de prueba

En lugar de adoptar uno de los kits de prueba que ya se utilizan en otros países, decidió hacer el suyo . Pero no funcionó. En cambio, el gobierno se vio obligado, al final del día, a recurrir al sector privado para producir los kits.

Además de eso, el gobierno no tenía equipos entrenados listos para salir al campo y encontrar casos infectados y rastrear el historial de contacto con otras posibles víctimas.

En ese sentido, el sistema de seguro privado hace que los Estados Unidos sean más vulnerables a la propagación del coronavirus, incluso si no es completamente culpable.

Seguro de salud

“ Si las personas no pueden pagar un seguro, continuarán propagando el virus. No se puede cortar de raíz si no se puede lograr que las personas ingresen al sistema (para recibir tratamiento) ", dijo.