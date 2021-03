Miedo a las jeringas: el obstáculo inesperado en los esfuerzos de vacunación

“El miedo a las agujas es lo que hace que muchas personas digan: ‘Creo que no me voy a poner esta vacuna'”, dijo Jeanine Guidry, profesora de la Virginia Commonwealth University, quien investiga temas de comunicación visual y realizó una encuesta con 500 personas en julio.

Jeringas exageradamente grandes

“Se supone que esas imágenes me deben motivar porque aseguran que la vacuna es segura y está disponible, pero a mí no me preocupa en absoluto la seguridad de las vacunas”, explicó Hoffmann. " Lo que no puedo asimilar, debido a mi miedo a las agujas, es la imagen de alguien con una aguja de pequeño calibre enterrada en el músculo deltoides".