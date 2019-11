MeToo llega al mundo del yoga con una denuncia contra el creador del estilo Bikram

El movimiento #MeToo , el grito de denuncia y solidaridad con las víctimas de abuso sexual que puso patas arriba el mundo de la gimnasia o el del cine llega, dos años después, al yoga. Lo ponen de manifiesto un extenso artículo de investigación que publicó recientemente el The New York Times y el documental estrenado la semana pasada en Netflix.

Eva Orner, directora del documental, comenzó sus investigaciones en 2017, unos meses antes de que salieran a la luz los trabajos periodísticos que propulsaron la cascada de denuncias, principalmente contra hombres poderosos, bajo el paraguas del #MeToo. Pero los abusos que cometió Bikram comenzaron muchos años antes. “Esto es una historia que ocurrió antes del #MeToo que se está contando en un mundo post #MeToo. Y [Choudhury] está saliendo impune con ello, lo que es escalofriante,” dijo Orner en declaraciones a The Guardian .

Con sus lucrativos entrenamientos para profesores (que cuestan unos 10,000 dólares por cabeza) y los cobros por los derechos de uso de su técnica (es el creador de una rutina de 90 minutos con 26 posturas que se ejecutan en una habitación a 120 grados), Choudhury amasó una fortuna que podría alcanzar los 75 millones de dólares . Este personaje, famoso por el minúsculo bañador negro que luce en sus clases, sus poses estrambóticas y su flota de 43 coches de lujo, se sitúa en el polo opuesto de la clásica representación del ascético gurú de yoga. Algo que no le ha impedido cosechar una legión de fieles que, a pesar de todo, continúan defendiéndole.

Jois, que todavía hoy es venerado como medio santo en muchos estudios de yoga, es uno de los maestros que popularizó los ajustes en las posturas de yoga , las manipulaciones que hacen los profesores para ayudar al estudiante a realizar las posturas correctamente y que suelen consistir en toques suaves o apoyo durante una postura difícil. Pero Jois iba mucho más allá. Lo denunció un grupo de ocho mujeres en un artículo en la publicación canadiense The Walrus donde describieron experiencias de tocamientos inapropiados que iban mucho más allá de lo necesario para corregir la postura. “Se ponía encima de mí y se aseguraba de que sus genitales estaban directamente encima de los míos”, describe Karen Rain , quien estudió yoga con Jois en Mysore (India) durante dos años.



Las prácticas abusivas no solo son dominio de las élites; los estudios de yoga más humildes también son escenario de prácticas abusivas. Lo destapó la influencer Rachel Brathen cuando invitó a otras yoguinis a compartir anónimamente situaciones de abuso. Recibió cientos de mensajes que luego rescató en su web. Nos encontramos, según escribe Katherine Rosman en The New York Times, “ante una constelación de abusos de poder e influencia, que incluían proposiciones [sexuales] después de clase y en retiros de yoga, besos a la fuerza durante sesiones privadas de meditación y agresiones en la camilla de masaje post yoga”.