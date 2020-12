Lo que los diarios de guerra de mi padre me enseñaron sobre cómo vivir en tiempos de pandemia

Me han servido como un recordatorio constante de lo afortunado que soy de no haber participado en ninguna guerra, excepto desde la posición relativamente cómoda de un periodista que ha cubierto algunos conflictos.

Sus diarios también me han hecho pensar en la pandemia de covid-19 que estamos viviendo hoy, y me han ayudado a ponerla en cierto contexto.

Mi padre le gustaba decir que aprendió mucho en los campos de prisioneros, donde él y sus compañeros de prisión se enseñaban entre sí todo lo que sabían y leían con voracidad, porque no había nada más que hacer, cuando no estaban cavando túneles para intentar escapar.

La posibilidad de guerra

Eligió la RAF, aunque no sabía nada de aviación. Pero le dijo al entrevistador que encontraba aburrida la idea de marchar en el Ejército y hacer ejercicios con armas, y dijo que no serviría de nada en la Marina porque se mareaba. Le dijeron que esperara una llamada.

Entrenando a volar

Expresó su frustración porque su propio curso de vuelo no había comenzado. Se limitó a realizar tareas de guardia en el aeródromo "preguntándome sí alguna vez dejaría de ser un observador distante y me convertiría en participante de estos grandes eventos".

A pesar de no tener idea de cómo volar, "me sentí aliviado al descubrir que lo tomé tan fácilmente como cualquiera y fui uno de los primeros en alcanzar la dignidad de 'ir solo'".

'Alas' de piloto

No pensó que lanzar bombas fuera una gran estrategia. "No disfruto el trabajo. No creo que sirva de mucho”, escribe, sugiriendo que los objetivos militares carecían de precisión. "No quiero pasar el resto de mis días bombardeando a civiles", añade.