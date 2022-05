La rara hepatitis en niños que se expande en EEUU sigue siendo un misterio

Con respecto al covid-19, Easterbrook detalló que solo el 18% de los casos de hepatitis infantil dio positivo en un test PCR y en estos momentos se están realizando test serológicos para detectar si el menor tuvo infecciones previas por covid-19. Aunque no es la mayoría la que dio positivo al covid-19, no se descarta por el momento que no haya relación, tal vez como posible efecto a largo plazo de le enfermedad.