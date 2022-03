Cuántas mujeres sufren de alopecia y qué ha hecho la esposa de Will Smith para superar los efectos

"No creo que la gente entienda lo angustioso que puede ser sufrir de pérdida de cabello. Simplemente no sabes por lo que pasó Jada para aparecer porque, personalmente, no quería salir, socializar o disfrazarme porque era muy consciente de mi cabello. Apareció y se veía absolutamente hermosa. No usaba peluca ni postizo ni nada para ocultarlo. Estaba como, 'aquí estoy, tengo alopecia', lo cual creo que es increíble. Y luego, que alguien no solo lo resalte, sino que también se burle de ella por eso… Sé que estaría extremadamente angustiada si estuviera en su posición”, comentó a la web Dazed Digital una joven de 27 años que sufre de alopecia.