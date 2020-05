Iglesia de Georgia cierra de nuevo tras el contagio de varios de sus feligreses

La iglesia bautista independiente, dirigida por el pastor Justin Gazaway había reiniciado actividades desde el 26 de abril. Joan Lewis, representante de la iglesia dijo a The Christian Post que decidieron suspender nuevamente los servicios de la “adoración en persona” desde el 11 de mayo, después de conocer que feligreses contrajeron el coronavirus.

El pastor Justin Gazaway , quien ha servido como el tercer líder de la iglesia desde octubre de 2016, no respondió a un pedido de entrevista con Univision Noticias.

“Estamos investigando, pero tenemos tres casos confirmados de personas contagiadas que acudieron a los servicios de la iglesia”, dijo a Univision Noticias, Logan Boss, portavoz del DPH de Georgia. “Nosotros le hemos dicho a las personas sobre los riesgos de venir a las iglesias de infectar a otros si están enfermos o verse infectados; en cualquier reunión de varias personas el distanciamiento físico no es una garantía de seguridad”.

"Aún no es tiempo de reabrir en California"

Walter Contreras, vicepresidente de la Coalición Evangélica Nacional Latina (NALEC) , que representa a aproximadamente ocho millones de cristianos evangélicos dijo a Univision Noticias que “nosotros no estamos preparados para reabrir, especialmente en California, donde tenemos muchos casos de contagios y muertes”.

“ Es irresponsable e inmoral abrir las iglesias ahora”, dijo Salguero. “Muchos piensan que no permitir reabrir es una persecución contra la iglesia, pero la gente no se pone a pensar que también están cerrados los cines, los grandes lugares de concentración de personas, los estadios, etc. La gente tiene que entender que vivimos momentos críticos”.