Por qué hablar contigo mismo puede ayudarte a salir adelante durante la pandemia

“Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo” (Benjamin Franklin)

“Lo que niegas te somete; lo que aceptas te transforma” (Carl Jung)

La prevención del suicidio

“Sólo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada, y esa parte eres tú” (Aldous Huxley)

¿Que tipos de diálogos internos hay?

¿Qué tipo de diálogos internos son efectivos?

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.