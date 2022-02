¿Agotado de tomar decisiones? Puedes estar sufriendo otra enfermedad pandémica

En 2004, el psicólogo Barry Schwartz escribió un libro influyente, The Paradox of Choices: Why More is Less (La paradoja de la elección: por qué más es menos). La premisa básica es la siguiente: ya sea que elijas tu helado favorito, un nuevo par de zapatillas o un médico de familia, elegir puede ser algo maravilloso. Pero demasiadas opciones pueden paralizarnos y hacernos sentir menos satisfechos con nuestras decisiones a largo plazo.