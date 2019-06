Estudio sugiere que beber muchas tazas de café (¡hasta 25!) no es perjudicial para el corazón

La investigación, en la que participaron 8,000 personas en Reino Unido, encontró que beber cinco tazas al día no tiene más impacto para las arterias que beber una sola . Estudios anteriores habían sugerido que el café contribuye a endurecer las arterias y este factor, a su vez, supone que se ejerza mayor presión sobre el corazón e incrementa las posibilidades de sufrir un infarto o un ictus.

Los investigadores dividieron a los participantes en tres grupos. El primero estaba formado por las personas que bebían menos de una taza de café al día; el segundo por aquellos que beben entre una y tres tazas y el tercero por aquellos que beben más de tres. Aunque la media en este tercer grupo tomaba 5 cafés diariamente, los más cafeteros dijeron beber hasta 25 tazas al día (el estudio no explica cómo fueron capaces de semejante hazaña).

Todos los participantes se sometieron a pruebas y escáneres para examinar la salud de sus arterias. "A pesar de la enorme popularidad del café en todo el mundo, diferentes reportes podrían desanimar a la gente a disfrutarlo. Aunque no podemos probar una relación causa-efecto en este estudio, nuestra investigación indica que el café no es tan malo para las arterias como sugerían estudios anteriores ", dijo Kenneth Fung, profesor de la Queen Mary University y director del estudio, en un comunicado .

Metin Avkiran, director médico asociado de la Fundación Británica para el Corazón (BHF por sus siglas en inglés), dijo que el estudio descarta uno de los potenciales efectos del café en las arterias. "No estamos diciendo a la gente que tome 25 tazas de café. Si bebes dentro de las directrices recomendadas, no esperamos encontrar un endurecimiento de las arterias en comparación con aquellos que beben menos de una taza al día ", señaló.

Dos estudios publicados en otoño de 2017 indicaban que beber tres cafés al día o más reduce la mortalidad prematura en un 18% en hombres y un 8% en mujeres. Estos estudios (al igual que el más reciente) son observacionales, lo que quiere decir que sugieren una relación causa-efecto entre dos factores, pero no pueden demostrarla. Los científicos no están seguros de por qué el café es tan beneficioso; la explicación podría no estar específicamente en el café, sino en alguna característica del consumidor.