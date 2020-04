Estudio: pacientes con coronavirus pueden ser más contagiosos en los días previos a que aparezcan síntomas

“Observamos la mayor carga viral en los hisopos de garganta al momento del inicio de los síntomas e inferimos que la capacidad de infectar alcanzó su punto máximo en o antes del inicio de los síntomas”, escribieron los autores principales del estudio, Xi He y Eric H. Y. Lau.

“No es que hayan descubierto el agua tibia; es normal que en los primeros estadios de una enfermedad la carga viral sea más alta que cuando te estás recuperando 21 días después”, dijo a Univision Noticias, Kasein González , doctor en medicina interna del Hospital St. Joseph, en Orange, California, quien no fue parte del estudio.

“Es como si te da influenza, un médico te revisa en los primeros tres o cuatro días y la carga viral es más intensa, pero disminuye cuando tu cuerpo comienza a tomar inmunidad e identifica el virus que te atacó y comienza a destruirlo; eso pasa con todas las enfermedades virales. Si no te curas es porque desde el principio mantuviste toda la carga viral en tu cuerpo”.

“Hay que tener mucho cuidado”

“Lo que usualmente causa los síntomas no es el virus en sí, sino la respuesta del cuerpo, incluido el sistema inmunológico”, dijo. La activación del cuerpo para luchar contra la infección es lo que causa la fiebre, la producción de moco, la tos, etc. El coronavirus parece ser capaz de aplacar esa activación al principio, lo que hace que el infectado no tenga síntomas, aunque el virus se esté replicando y sea capaz de infectar a otras personas que entran en contacto con el infectado”.