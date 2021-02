Biden anuncia que EEUU ha comprado suficientes vacunas para todos los norteamericanos

"Hasta hace tres semanas, Estados Unidos no tenía un plan para vacunar a todo el país ", afirmó Biden. "Esta tarde, hemos firmado un plan para obtener 100 millones dosis extra de Pfizer y 100 millones extra de Moderna. Con ello, tendremos unas 200 millones más de dosis [de vacuna contra covid-19 ], más rápido de lo que esperábamos".

Las dosis extra, no obstante, no estarán disponibles de inmediato. Esto se traduce en que la actual escasez de dosis continuará por un corto plazo, de acuerdo con la información provista por la Casa Blanca y citada por el sitio web The Hill.