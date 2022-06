Una demanda asegura que Instagram llevó a una niña a la anorexia y a conductas autodestructivas

Según NBC News, la demanda también presenta documentos de las filtraciones no publicados anteriormente, incluido uno en el que Meta identificaba a los "preadolescentes" como "animales de manada" que "quieren encontrar comunidades en las que puedan encajar". Los abogados de la joven alegan que dichos documentos evidencian que la compañía no solo no impide sino que fomenta el atraer a usuarios menores de edad para sus plataformas.