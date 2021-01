Crece la evidencia sobre el potencial de las terapias de anticuerpos: previenen el contagio y evitan la hospitalización

Otro estudio de Eli Lilly en el que participaron 1,035 pacientes de alto riesgo que habían sido diagnosticados con covid-19, determinó que hubo una reducción del 70% en el riesgo de hospitalización y muerte al administrar una terapia combinada de dos anticuerpos (bamlanivimab con etesevimab), que aun no ha recibido aprobación de emergencia de la FDA.

Según esos resultados, divulgados exclusivamente en una nota de prensa y no en una publicación científica, los pacientes que recibieron la terapia combinada de anticuerpos tuvieron una menor carga viral y una resolución más rápida de los síntomas.

No sustituyen a la vacuna (pero ayudan)

“Las vacunas son más efectivas que los tratamientos profilácticos y más duraderas, así que esto no debe verse como competencia de las vacunas. Esto debe ser usado para cuando es muy tarde, cuando hay un brote y la gente queda expuesta y no será posible esperar a que la vacuna haga efecto”, explico el vocero médico de Eli Lilly, Daniel Skovronsky en entrevista con el New York Times.