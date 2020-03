Crece el número de médicos y enfermeras en cuarentena por coronavirus. ¿Quién atenderá a los pacientes?

"Simplemente no es sostenible pensar que cada vez que un trabajador de salud está expuesto tiene que permanecer en cuarentena 14 días. Nos vamos a quedar sin trabajadores de la salud ", dijo Nuzzo. Cualquier persona que muestre signos de infección debe quedarse en casa, agregó, pero los proveedores que pueden haber estado expuestos, pero no tienen síntomas, no necesariamente deben dejar de trabajar.