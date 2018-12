Cómo el suicidio de una meteoróloga puso de relieve la cirugía láser para los ojos

En todo caso, 46% de los participantes que dijeron que no presentaron problemas tras la cirugía, señalaron que experimentaron algunos síntoms tres meses después de la operación y 28% de los que no tenían problemas de ojos secos antes de la cirugía, reportaron tales síntomas postoperatorios.

Sitios como Lasikcomplications.com, de un grupo crítico con el procedimiento y que dice aportar datos para quienes piensen someterse al mismo, citan casos de pacientes de Lasik que terminaron suicidándose a causa del fuerte dolor y graves problemas en la visión tras el procedimiento. Según los testimonios que recoge la página, al dolor físico lo acompañan con frecuencia los remordimientos por optar por un procedimiento que es opcional, cuesta unos 4,000 dólares y no es necesario.

Una investigación del The New York Times publicada en junio ponía sobre la mesa los riesgos potenciales del procedimiento, y apuntaba a efectos secundarios como el dolor extremo y problemas en la visión que sufren algunos pacientes. El artículo también mencionaba el caso de Max Burleson Cronin, un veterano de 27 años que se suicidó tras someterse a Lasik. "Los médicos me destrozaron los ojos y arruinaron mi vida", dijo Burleson en una nota que dejó a su madre antes de quitarse la vida.