El "bronceado testicular" y la politización de la testosterona que hace el principal presentador de Fox News

"Algunas personas han sugerido un mecanismo que involucra a la vitamina D, pero para los hombres con vitamina D normal, no hay pruebas de que aumentar ese nivel con la terapia de luz tenga algún impacto en los niveles de testosterona. Esta tecnología no está aprobada por la FDA para la testosterona baja y esto significa que no se ha demostrado que sea segura o eficaz para mejorar la testosterona”, dijo en declaraciones a Newsweek.