Alarma por el aumento de casos en las comunidades agrícolas del Valle Central de California

El virus se ha mudado de la ciudad al campo

“Las zonas agrícolas del Valle Central ya son una extensión del mismo problema”, declaró el doctor Rutherford a Univision Noticias. “La gente que vive en las zonas urbanas ha llevado el virus a las zonas agrícolas y tenemos problemas porque viajan muchos en un mismo autobús a su lugar de trabajo y no usan cubrebocas”.

“Muchos no pueden trabajar desde casa y tienen que estar protegidos y están alrededor de otra gente como sucede en las plantas empacadoras de carne y las condiciones de seguridad son distintas”, dijo.

“Tenemos que hacer más pruebas e intervención; estamos tratando de hacer lo mejor con lo que tenemos, pero la industria de la agricultura es un reto difícil que nosotros no podemos controlar”, añadió. “Muchos [trabajadores del campo] viven en hogares multigeneracionales y, a la vez, son considerados trabajadores esenciales, pero nosotros no tenemos jurisdicción para confinarlos, además que esa no es una opción para nosotros”.