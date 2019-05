44 estados acusan a farmacéuticas de conspirar para subir precios de medicamentos genéricos hasta en 1,000%

A las acusaciones, esta empresa respondió que está revisando el asunto internamente y que no se han involucrado en “ninguna conducta que podría llevarlos a un litigio civil o criminal”, dijeron en un comunicado.

Consumidor desvalido y desinformado

A veces, los consumidores no se dan cuenta de las subidas de precios ya que son las aseguradoras quienes absorben el impacto del cambio en la tarifa de una medicina, pero en muchos otros casos quienes no tienen una póliza o no han alcanzado su deducible sí se ven afectados inmediatamente.