16 amigos contagiados en un mismo bar: la importancia de protegerse en una pandemia que no ha acabado

"Queremos generar conciencia, decirle a las personas que no estamos preparados para lo que creíamos que sí estábamos. Es demasiado pronto", dijo a CNN Kat Layton, una de las jóvenes contagiadas mientras Florida registra cifras récord o casi récord diariamente desde que avanzó con sus planes para reabrir la economía del estado.

Esto es algo que se replica en otros 19 estados y Puerto Rico, de acuerdo con datos del diario The New York Times . En Florida solamente fueron reportados más de 2,600 casos este miércoles, muy cerca del máximo diario del martes, por lo que algunas autoridades locales como el alcalde de Miami, Francis Suárez, han frenado algunas de las medidas para flexibilizar las restricciones de distanciamento físico.

"Mucha gente piensa que se acabó porque vemos que en Estados Unidos y Puerto Rico ya estamos en fase 1, 2 o 3 (de las reaperturas), pero vemos que la gente se sigue contagiando y esto no se ha acabado porque no hay tratamiento y no hay una vacuna", dijo Roberta Lugo, epidemióloga clínica basada en Puerto Rico.