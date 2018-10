Por qué es importante hablar de la menopausia en el trabajo

“Continuaba con fiebres. No podía dormir. Me sentía totalmente descentrada. Tras varios días experimentando estos síntomas, fue al médico. Salí de la consulta sintiéndome confundida y enfadada. Pensé que era demasiado joven para la menopausia, y sentí perplejidad al pensar que millones de mujeres trabajan cada día sintiéndose de esta manera”. Así comienza su relato sobre su experiencia con la menopausia en el trabajo la consultora y experta en liderazgo Ann Loehr, que señala que varias colegas le recomendaron no hacerlo público ya que, a su modo de ver, sería perjudicial para ella exponerse públicamente.