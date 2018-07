La vocalista de Garbage explica qué la llevo a automutilarse: "Sentí alivio de la rabia y la impotencia"

¿Qué impulsa a este comportamiento? En un honesto relato en primera persona para The New York Times , Shirley Manson, la vocalista de la banda musical de los 90, Garbage, arroja algunas pistas sobre las experiencias y emociones que la llevaron a encontrar un escape y un desahogo en la automutilación.

"Nunca escuché la frase 'daño autoinfligido' en esa época a mediados de los 80 en Escocia. No había grupos de apoyo para gente como yo (…) Fue algo a lo que llegué de forma natural en privado y nunca se lo conté a nadie" , recuerda.

Sobre la primera vez en que se cortó a sí misma recuerda: “En ese cuarto y ese instante me sentí intocable y poderosa. Era una mujer a cargo de mí misma. Más que eso, sentí confort y alivio. Alivio de la rabia y la impotencia. Algo que me afligía había pasado y había líneas de sangre en mi cuerpo que lo atestiguaran y hablaran en mi nombre”, dice, aclarando que no sintió nada de dolor.