Pegar a los niños no disciplina y es perjudicial, insiste la principal asociación de pediatras

La institución actualiza así un informe de 1998 donde ya recomendaba a los cuidadores que eligieran otros métodos que no fuesen los golpes. En la edición actual, que se publicará en el número de diciembre del diario Pediatrics , vuelve a insistir en esta recomendación pero de forma más rotunda y apoyándose en las numerosas investigaciones que prueban la inefectividad del castigo corporal.

La AAP va más allá del castigo físico y también se refiere a otras formas de dolor como insultos o humillaciones . “La buena noticia es que hay menos padres que apoyan el uso de los azotes”, dijo Robert Sege, autor de la directiva inicial (de 1998) y pediatra del Tufts Medican Center, en Boston. “Sin embargo, los castigos físicos todavía son legales en muchos estados, a pesar de que hay pruebas de que son perjudiciales para los niños, no solo física y mentalmente, también en los resultados en el colegio y en su interacción con otros niños”.

Los castigos físicos pueden hacer que el niño sienta temor a corto plazo, pero no contribuyen a la mejora de su comportamiento en el largo plazo y pueden dar pie a comportamientos agresivos, según la AAP. En un estudio, los niños pequeños que recibieron castigos físicos más de dos veces al mes a los 3 años se mostraron más agresivos cuando alcanzaron los 5. Cuando estos pequeños cumplieron 9 años todavía mostraban comportamientos negativos y menos vocabulario, de acuerdo con la AAP, que también se opone al castigo corporal en las escuelas. “No hay ningún beneficio. Sabemos que los niños crecen y se desarrollan mejor con modelos positivos y poniendo límites saludables”, dijo Sege.

Comportamiento antisocial o problemas de salud mental

El análisis más completo sobre el asunto, elaborado por la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Michigan, que tuvo en cuenta cinco décadas de investigaciones con 160,000 niños da la razón a quienes creen que no hay un buen azote a tiempo . Este estudio, difundido en 2016, concluye que pegar a los niños cuando se portan mal tiene efectos similares al abuso físico. Cuantos más azotes reciben, más probabilidades hay de que desafíen a sus padres y experimenten comportamiento antisocial, agresión, problemas de salud mental y dificultades cognitivas.

“Nuestro análisis se centra en lo que la mayoría de los estadounidenses reconocería como un azote y no un comportamiento potencialmente abusivo”, señaló Elizabeth Gershoff, profesora de la Universidad de Texas y coautora del estudio. “Encontramos que el azote está asociado a resultados perjudiciales no intencionados y no con obediencia, que es lo que pretenden los padres que disciplinan a sus hijos”.