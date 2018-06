No es un mito urbano. Los punteros láser pueden ocasionar daños permanentes en la retina. Así lo demuestra el caso de un niño de 9 años en Grecia, que perdió la visión en su ojo izquierdo por mirar directamente el rayo de luz que emiten estos objetos.

Cuando sus padres lo llevaron al médico, los doctores encontraron un hoyo grande en la mácula de la retina del ojo izquierdo , tal y como documenta un artículo publicado en la revista médica New England Journal Medicine. Para ese momento su visión en ese ojo era de 20/100 y no 20/20 (el rango ideal).

Los médicos decidieron no operar ya que el daño era permanente y la cirugía no hubiera sido capaz de revertirlo, incluso si lo hubieran llevado de inmediato luego de que ocurriera el incidente (no fue el caso ya que el niño tardó meses en reportar los síntomas).