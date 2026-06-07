Cartel Jalisco Nueva Generación Frente al altar de "El Mencho": la fe en medio de la violencia de los cárteles En la última morada de "El Mencho" se hallaron santos católicos tradicionales como san Judas Tadeo y un salmo escrito de su puño y letra. Sin embargo, la devoción por santos populares como Jesús Malverde o la Santa Muerte es una creencia que ya no abarca únicamente a criminales; también acuden a ellos personas que buscan alternativas para tener algo espiritual en qué creer

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Mientras las balas volaban durante el fatídico tiroteo en el que el capo de la droga mexicano Nemesio Oceguera Cervantes, conocido como " El Mencho" resultaría herido de muerte, una pregunta rondaba en el aire: ¿el temido líder criminal buscó ayuda en sus últimos momentos murmurando oraciones desesperadas a san Judas Tadeo?

Entre los fugitivos más buscados de México, antes de ser abatido en febrero en una redada militar mexicana, Nemesio Oseguera, cofundador y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación ( CJNG), pasó sus últimos días en una lujosa villa de Jalisco que contaba con un pequeño altar improvisado coronado con imágenes de santos católicos y una copia manuscrita del Salmo 91 de la Biblia.

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El brutal cártel es el principal traficante de cocaína, heroína y metanfetamina del país y, según el Departamento de Estado, también una ruta de entrada de fentanilo a territorio estadounidense. Sin embargo, en el altar casero de "El Mencho" estaban iconos de una educación popular católica y típica: figuras de la Virgen de Guadalupe, patrona de México; san Martín Caballero, patrono de los soldados y viajeros; y san Judas Tadeo, patrono de las situaciones desesperadas.

“No podría haber sido más católico”, dijo Andrew Chesnut, profesor de estudios católicos en la Universidad Virginia Commonwealth en Richmond y experto en el catolicismo latinoamericano.

¿Cómo puede alguien inmerso en la narcoviolencia conciliar esa vida con la práctica devocional católica?

Chesnut afirmó que El Mencho, criado en el estado mexicano de Michoacán, de profunda tradición católica, se asemeja a otros delincuentes que han equilibrado la maldad y la veneración, eludiendo los marcos religiosos tradicionales para absolver —o incluso justificar— los actos que les proporcionan su sustento diario.

“Está completamente alejado de la brújula moral del cristianismo”, afirmó. En ese sentido, añadió, El Mencho y otros narcotraficantes no son muy diferentes de los mafiosos italianos que han recurrido a los santos católicos para obtener protección, prosperidad y justificación para sus actividades.

Junto con los santos que se encuentran en el altar de El Mencho, otro santo venerado en la narcocultura es el Santo Niño de Atocha, una figura de Cristo con apariencia infantil conocida como el santo patrón de los presos y de quienes están en peligro, según Robert Almonte, instructor y consultor de las fuerzas del orden en San Antonio, Texas. Ovidio Guzmán, el narcotraficante hijo del notorio capo de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, llevaba un colgante con la imagen del Santo Niño cuando fue detenido en 2019, dijo Almonte.

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Según Almonte, el santo más venerado entre los narcotraficantes mexicanos es San Judas Tadeo, venerado inicialmente por los narcotraficantes colombianos. Como santo patrón de las causas perdidas o las situaciones difíciles, los católicos acuden a San Judas en busca de ayuda, por ejemplo, para un familiar con una enfermedad terminal. Sin embargo, para los cárteles, explicó Almonte, "si viajan por la carretera en un vehículo cargado de drogas, invocan a San Judas para que les ayude a que la droga llegue a su destino".

Una mesa con una Biblia, una imagen de Jesucristo y una figurita del Santo Niño de Atocha permanecen cubiertas de polvo y escombros en el lujoso complejo de apartamentos donde el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva fue abatido a tiros en Cuernavaca en diciembre de 2009. Beltrán Leyva, jefe de un cártel apodado "El Jefe de Jefes", cayó abatido por una ráfaga de balas de tropas de élite de la marina. Imagen VALENTE ROSAS

Sin embargo, los expertos señalan que a menudo son santos populares mexicanos no reconocidos por la Iglesia católica a quienes los narcotraficantes dirigen sus oraciones: figuras como la Santa Muerte o Jesús Malverde, cuyos seguidores se extienden mucho más allá del mundo del crimen organizado.

Esa es una de las ventajas de los santos populares, dijo Chesnut: como operan fuera de los límites del catolicismo, se les puede pedir cualquier cosa. "No se rigen por la moral cristiana, así que si quieres pedirles que bendigan un cargamento de fentanilo a Atlanta, es perfectamente legal", afirmó.

Los santos populares llenan un vacío en un país mayoritariamente católico donde la mayoría de los santos, muchos con antiguas raíces europeas, no siempre tienen eco. Jesús Malverde, por ejemplo, una figura similar a Robin Hood basada en un legendario bandido mexicano vestido de verde que compartía su botín con los pobres, fue bien recibido por el temido cártel de Sinaloa.

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"Si te dedicas a disolver cadáveres en cubas de ácido, tu trabajo semanal no es compatible con asistir a misa los domingos", afirmó Robert Bunker, consultor internacional en seguridad y contraterrorismo que estudia los cárteles. "No estás viviendo una buena vida cristiana. Por mucho que reces, no te librarás de tus pecados".

La alianza con Jesús Malverde ha añadido un poderoso simbolismo para los narcotraficantes que han financiado mejoras locales donde el gobierno no lo ha hecho, como señaló en su momento la revista Geografías Culturales. Según la revista, uno de estos capos había “construido una iglesia, un jardín de infancia y una cancha de voleibol en su pueblo natal de Guamuchilito”.

Como dice Almonte, "los miembros de los cárteles mexicanos a menudo se consideran a sí mismos como si estuvieran haciendo lo correcto".

El ascenso de la Santa Muerte

La otra santa popular vinculada a la narcocultura es la Santa Muerte, cuya apariencia de Parca y su relativa oscuridad generan suposiciones de malevolencia. Los medios de comunicación la denominan "la santa patrona de los cárteles", mientras que un comunicado de prensa de la oficina del gobernador de Texas, que mencionaba un altar de Santa Muerte hallado en una redada contra un escondite de drogas en 2023, afirmaba que esto indicaba "una conexión con los cárteles mexicanos".

Chesnut afirmó que la demonización de la Santa Muerte comenzó con el expresidente mexicano Felipe Calderón, cuya represión militar contra los cárteles, que comenzó en 2006, incluyó la destrucción de numerosos santuarios de la Santa Muerte.

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«Señaló a Santa Muerte como la enemiga pública número uno», dijo Chesnut , autor de «Devoted to Death: Santa Muerte, the Skeleton Saint». «Es innegable que Santa Muerte cuenta con un gran número de seguidores entre los cárteles. Si uno quiere sembrar la muerte entre sus enemigos, o si busca protección contra la muerte, ¿quién mejor para pedir más granos en el reloj de arena que la propia muerte?».

La Santa Muerte, representada a menudo con corona y guadaña, un globo terráqueo en la mano y un búho a sus pies, es producto de la fusión de tradiciones religiosas que se remonta a la conquista española. Los estudiosos afirman que los misioneros católicos del siglo XVI introdujeron la figura de la Muerte europea entre la población indígena de México, creyendo que el temor a la muerte les infundiría un deseo de salvación y los convertiría al cristianismo.

En cambio, según Chesnut, los pueblos indígenas vincularon la figura con las deidades de la muerte de sus antiguos sistemas de creencias. Esta fusión dio origen a lo que eventualmente se convertiría en Santa Muerte, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por erradicarla. Para la década de 1940, se la consideraba principalmente una hechicera del amor, a quien las mujeres invocaban para que trajera de vuelta a sus parejas descarriadas, "bajo el castigo de ser degolladas con una guadaña".

En 2001, una devota del barrio de Tepito, en la Ciudad de México, colocó su efigie de tamaño natural de la Santa Muerte en la acera frente a su casa porque ya no tenía espacio para ella, lo que, sin querer, dio origen a lo que Chesnut denomina "el movimiento religioso de más rápido crecimiento en el planeta". La figura ahora se encuentra en una vitrina adosada a la casa de la mujer, según Chesnut, y se ha convertido en el santuario de la Santa Muerte más famoso del mundo.

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Chesnut estima que Santa Muerte cuenta ahora con entre 13 y 14 millones de seguidores en todo el mundo, la gran mayoría en México y el suroeste de Estados Unidos.

Según William Calvo-Quirós, profesor de la Universidad de Michigan, la mayoría son católicos practicantes o culturales que recurren a la Santa Muerte por su reputación de ofrecer soluciones rápidas. En su libro «Santos indocumentados: En «La política de las devociones migratorias», Calvo-Quirós afirma que la veneración a la Santa Muerte es una forma de pragmatismo espiritual «menos preocupada por la vida después de la muerte que por las aflicciones del presente».

En México, la Santa Muerte ha encontrado atractivo entre los pobres y marginados, especialmente aquellos que sufren la narcoviolencia u otros peligros, quienes buscan protección en "La Dama de Hueso". Como informó a principios de este año el informe Visión de la Humanidad del Instituto para la Economía y la Paz, la tasa de homicidios en México casi se duplicó entre 2015 y 2019, pasando de 15.1 a 28.2 muertes por cada 100,000 habitantes, un repunte que coincidió con la expansión nacional del cártel CJNG de El Mencho.

“Es particularmente popular entre las personas para quienes la muerte podría estar a la vuelta de la esquina”, dijo Chesnut. “Eso incluye a las fuerzas del orden y a los soldados mexicanos. Yo la llamo la santa patrona de las guerras contra el narcotráfico, en su máxima expresión”.

Desde Guadalajara y Los Ángeles hasta pueblos de Michoacán, han surgido templos dedicados a la Santa Muerte

Sus seguidores comparten ofrendas y oraciones en Reddit, mientras que las estatuas, medallas y pulseras de la Santa Muerte se encuentran comúnmente en botánicas —tiendas de artículos espirituales de orientación latina— en todo el suroeste de Estados Unidos; en Dallas, la Botánica La Luz celebró una "Noche de Santa" en diciembre para honrar a la santa popular.

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Zennia, copropietaria de la tienda. Vitela, quien, aunque no es seguidora de la Santa Muerte, tiene en stock los artículos para quienes sí lo son. “Mis tías eran creyentes”.

La Iglesia católica no está contenta. Cuando el Papa Francisco se dirigió a los obispos mexicanos en 2016, se refirió solo vagamente a la Santa Muerte y sus vínculos con los cárteles, pero expresó su preocupación "por esas muchas personas que, seducidas por el poder vacío del mundo, alaban las ilusiones y adoptan sus símbolos macabros para comercializar la muerte a cambio de dinero".

En un comunicado emitido al año siguiente por el obispo católico de San Angelo, Texas, se calificó el culto a la Santa Muerte de "espiritualmente peligroso" y "una perversión de la devoción a los santos".

Tales declaraciones significan poco para devotas como Marta Azcona, dueña de Botánica La Fe a la Santísima Muerte en Fort Worth, Texas, cuya tienda es un laberinto de estatuas, velas, pulseras y figuritas de Santa Muerte. Ocasionalmente, organiza reuniones informales de Santa Muerte en el estacionamiento, con una fogata bajo la luna llena.

Azcona, de 47 años, comentó que quienes visitan su botánica en busca de bendiciones y purificaciones espirituales se han sentido rechazados en entornos religiosos tradicionales, ya sea por su sexualidad, tatuajes u otros factores. Algunos ocultan los altares de Santa Muerte en sus casas a familiares y amigos debido a las connotaciones negativas.

Marta Azcona, dueña de Botánica La Fe A La Santísima Muerte en Fort Worth, Texas, luce tatuajes en sus brazos de Santa Muerte y Jesucristo. La tienda de artículos espirituales de Azcona está dedicada por completo a Santa Muerte, una santa popular que, a pesar de la condena de la Iglesia Católica, cuenta con millones de seguidores en México y el suroeste de Estados Unidos. Esta figura, similar a la Muerte misma, también ha encontrado atractivo entre los miembros de los cárteles mexicanos. Imagen Marc Ramirez



“Han ido a la iglesia, pero sienten que los juzgan”, dijo Azcona, quien se crió en la fe católica. “Aquí no hay juicios. Las personas que vienen a verla sienten que todos les han dado la espalda. ¿Adónde van a acudir? A alguien que sienta el mismo dolor”. Azcona extiende sus antebrazos, dejando al descubierto tatuajes de Jesús en uno y de Santa Muerte en el otro.

“Con Dios y Santa (Muerte) a mi lado, ¿quién podría estar en contra nuestra?”, dijo. “Nadie”.

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Esa mentalidad preocupa a personas como Bunker, quien afirma que tal devoción puede volverse peligrosa cuando lo que se permite bajo la Santa Muerte es maleable y se la ve no como una intermediaria, sino como “una diosa en sí misma. Es entonces cuando se transforma en algo totalmente diferente. Es como una albóndiga. “Te estás inventando cosas”. Almonte, el consultor de San Antonio, estuvo de acuerdo.

“Los miembros del cártel creen que, sin importar cuánta actividad delictiva cometan, con tal de rezarle a Santa Muerte, ella los llevará al cielo”, dijo Almonte. “Eso los hace aún más peligrosos, porque no le temen a la muerte”.