¿Qué se esconde detrás del 'Portal Sagrado' que abrió el papa Francisco?

Video El papa Francisco abre la Puerta Santa y da inicio al Jubileo 2025, un evento que ocurre cada 25 años

El papa Francisco abrió formalmente el Año Santo 2025, reviviendo una antigua tradición de la Iglesia católica. Al comienzo de la misa de Nochebuena, Francisco abrió una puerta que se mantiene cerrada durante décadas y solo se abre para ocasiones especiales.

El líder católico abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que permanecerá abierta durante todo el año.

Será una 'invitación' para permitir el paso de los aproximadamente 32 millones de peregrinos que se estima que visitarán Roma en 2025, porque comienza el año del Jubileo.

Pero, ¿qué significa abrir la Puerta Santa? ¿Y qué es el año del Jubileo?

Francisco abre la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano para marcar el inicio del Año Jubilar Católico, el 24 de diciembre de 2024.



El Jubileo, organizado por la Iglesia cada 25 años, está concebido como un período de reflexión y penitencia, y está marcado por eventos culturales y religiosos, desde misas hasta exposiciones, conferencias y conciertos.

Durante el Jubileo, la Iglesia concede indulgencias y perdón de los pecados para aquellos que ayuden a los demás. También para aquellos que pasen por las Puertas Santas.

El Jubileo, cuyo lema este año es "Peregrinos de la esperanza", está dirigido a los casi 1,400 millones de católicos del mundo, pero también tiene como objetivo llegar a un público más amplio. En su homilía, el Papa dijo que el Jubileo era un tiempo de "renovación espiritual" y esperanza, también para la "madre Tierra, desfigurada por la especulación" y "para los países más pobres agobiados por deudas injustas".

Además de los Jubileos regulares cada 25 años, la Iglesia ha organizado Jubileos extraordinarios, el más reciente en 2016. El próximo será en 2033 para conmemorar la crucifixión de Jesucristo.

¿Cuál es la historia de los Jubileos?

La Santa Puerta, al momento de ser tocada por el papa Francisco, en Nochebuena de 2024.



El Jubileo tiene un origen judío, detalla la información oficial. Se inició como un año en que se daba descanso a la tierra y se hacía liberación de esclavos. El inicio se marcaba con el sonido del cuerno ( jobel, de allí se cree que deviene el nombre).

En la Iglesia católica, comenzó en 1300 con el papa Bonifacio VIII, inicialmente cada 100 años, luego cada 33 y finalmente cada 25 años para que cada generación viva uno. También existen Jubileos extraordinarios para eventos especiales.

El último Jubileo regular fue en 2000, cuando Juan Pablo II inauguró el tercer milenio de la Iglesia. Francisco declaró un Jubileo especial en 2015-2016 dedicado a la misericordia y el próximo está previsto para 2033, para conmemorar el aniversario de la crucifixión de Cristo.

¿Qué significa la apertura de la Puerta Santa?

El 24 de diciembre de 2024, el papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Se trata de un acto simbólico que marca el inicio de un Año Jubilar en la Iglesia católica.

La puerta, una enorme pieza de bronce ornamentada, está generalmente sellada. El simbolismo es la invitación a los fieles a cruzar su umbral como acto de reconciliación y perdón, y un llamado a un camino de misericordia. La Iglesia ofrece "indulgencias plenarias" a los peregrinos y quienes cumplen con la confesión, la comunión y la oración.

El Jubileo de 2025 quedó iniciado en Nochebuena, conectando con la fecha de la llegada de Jesús, y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026. Se espera que millones de fieles peregrinen a Roma y a otros lugares santos para participar de eventos católicos.

¿Y qué significa la puerta de la prisión que abrió el papa Francisco?

Francisco, además, abrió otra Puerta Santa, por primera vez en la historia, en una cárcel. Este 26 de diciembre, el Papa abrió "el quinto portal sagrado" en una cárcel romana, Rebibbia.

El Papa lo hizo como gesto simbólico “que invita a todos los presos a mirar al futuro con esperanza”. El rito inédito tuvo lugar en la festividad de San Esteban, en la cárcel que el Pontífice visitó en 2015 para el ritual pascual del lavatorio de los pies.

Esta mañana he abierto una Puerta Santa, después de la de San Pedro, en la cárcel romana de Rebibbia. Ha sido como, por así decirlo, “la catedral del dolor y de la esperanza”. pic.twitter.com/uqmTmQMtqb — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 26, 2024



¿Por qué el enfoque en los presos? Francisco ha hecho desde hace mucho tiempo del ministerio con los presos un sello distintivo de su vocación sacerdotal, y un Año Santo dedicado a un mensaje de esperanza no es una excepción.

De hecho, la única otra Puerta Santa que Francisco abrió personalmente este año es la de la prisión de Rebibbia. El último gran evento del Año Santo antes de que cierre el 6 de enero de 2026, es el Jubileo de los Presos el 14 de diciembre de 2025.

¿Qué hay en el calendario del Jubileo 2025?

El calendario es una compilación de eventos del Año Santo, muchos de ellos presididos por Francisco, quien acaba de cumplir 88 años.

Cada mes hay hasta cuatro eventos oficiales del Jubileo a los que se espera que asista Francisco, que están designados para categorías particulares de personas: las Fuerzas Armadas, artistas, sacerdotes, maestros, etc. Luego están los eventos no oficiales, en los que diócesis individuales y otros grupos han organizado sus propias peregrinaciones a Roma.

Un evento en el calendario no oficial del Jubileo, el 6 de septiembre, ha sido noticia por haber sido organizado por una asociación italiana, 'La Tenda di Gionata' o 'La Carpa de Jonathan', que se dedica a hacer que los católicos LGBTQ+ se sientan más bienvenidos en la Iglesia católica.

Este año, el Vaticano ha proporcionado a los peregrinos un registro en línea y aplicaciones multilingües para navegar por los eventos.

El Jubileo 2025 también tiene una mascota llamada Luce (que significa Luz en latín).

¿Cómo más se está preparando Roma?

Roma ha tenido dos años de intensos preparativos para el Año Santo que incluyeron importantes proyectos de obras públicas y renovaciones artísticas.

Menos de un tercio de los 323 proyectos del Jubileo se han terminado o terminarán el próximo mes, muchos se vieron retrasados por temas relacionados con la pandemia, que retrasaron obras. Pero los romanos y los visitantes están empezando a ver algunos de los trabajos terminados.

Por ejemplo, las fuentes de Bernini en la Piazza Navona vuelven a brillar de blanco después de una limpieza que duró meses. La Fontana de Trevi reabrió sus puertas el fin de semana, y el lunes se dio a conocer el principal proyecto del Jubileo: una plaza peatonal que une el Castel St. Angelo con la Via della Conciliazione, el bulevar principal que conduce a la Plaza de San Pedro.

