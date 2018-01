CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato a la presidencia de México por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto investigar si Rusia está interviniendo en el proceso electoral del país.

El pasado 15 de diciembre, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Herbert Raymond McMaster, ofreció una conferencia en la Fundación Jamestown donde dijo que "ya se han visto señales iniciales (de intervención rusa) en la campaña presidencial mexicana" por medio de “campañas sofisticadas de subversión, desinformación y propaganda”.



