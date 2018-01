EEUU cree que Rusia se está inmiscuyendo en la campaña electoral de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos ha percibido señales de la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de México que se realizarán en julio próximo, según dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Herbert Raymond McMaster.

El periódico Reforma informó que McMaster dio una conferencia en la Fundación Jamestown el pasado 15 de diciembre en la cual advirtió -sin dar detalles- que la injerencia rusa tiene como objetivo “polarizar sociedades y provocar una crisis de confianza”.

"Dentro de Europa esto lo hemos visto más recientemente con el referendo de independencia de Cataluña en España, por ejemplo. Y de hecho, ya se han visto señales iniciales en la campaña presidencial mexicana", declaró McMaster, según un video al que tuvo acceso el reportero de Reforma, José Díaz-Briseño.



⚡️Whoa!⚡️ “You've seen actually initial signs (of Russian interference) in the Mexican Presidential campaign already"



- US national security advisor, HR McMaster, 12/15/17

Via @Reforma at https://t.co/9lfVLRgVFR pic.twitter.com/lzujfsuh6u