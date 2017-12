ONU rechaza decisión de Trump sobre Jerusalén y EEUU cataloga la medida como un "insulto"

Estados Unidos vetó este lunes en solitario un proyecto de resolución de la ONU aprobado por 14 de sus socios en el Consejo de Seguridad y con el que rechazan la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

"Ningún país dirá a Estados Unidos dónde podemos poner nuestra embajada", dijo la embajadora del país en el organismo, Nikki Haley. "Lo que hemos presenciado hoy aquí en el Consejo de Seguridad es un insulto. No lo olvidaremos", agregó al asegurar que la decisión demuestra que la ONU "hace más mal que bien en el tratamiento del conflicto palestino-israelí".





Francia y Reino Unido –los dos principales aliados europeos de Estados Unidos– así como Italia, Japón y Ucrania están entre los 14 miembros del Consejo que aprobaron el proyecto. Consideraron que cualquier decisión sobre el estatuto de Jerusalén "no tiene fuerza legal, es nula, carente de validez y debe ser revocada".

El pasado 6 de diciembre, Trump reconoció a esa ciudad como la capital de Israel y anunció el traslado de su embajada actualmente situada en Tel Aviv, lo que fue visto como una forma de reavivar las tensiones en la región y una ruptura de las resoluciones del organismo. "Israel es una nación soberana (...) con el derecho de determinar su propia capital", dijo al hacer el anuncio.

La decisión fue condenada en la comunidad internacional debido a que muchos consideran que inflama el largo conflicto entre palestinos e israelíes.



publicidad

Egipto dio a conocer este lunes el texto en el que insiste que el estatuto de esa ciudad debe resolverse con una negociación entre israelíes y palestinos y no por una decisión unilateral de EEUU.

El embajador británico Matthew Rycroft dijo, de su parte, que apoya el documento y que, pese al veto, Estados Unidos sigue siendo un actor "extremadamente importante en la búsqueda de la paz en Oriente Medio".



En video: Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel Univision 0 Compartir



La reacción del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se hizo esperar. En su cuenta de Twitter agradeció a Haley. "Has encendido la llama de la verdad. Has disipado la oscuridad (...) La verdad ha triunfado sobre la mentira", escribió.

Este miércoles se espera que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, visite la ciudad santa.

El proyecto de resolución presentado este lunes incluye una petición para que todos los países eviten abrir sedes diplomáticas en Jerusalén. También le pide a sus miembros que desconozcan cualquier acción que contravenga las resoluciones de la ONU sobre el estatuto de esa ciudad.

Israel tomó el control de la parte oriental de la ciudad durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y considera a Jerusalén como la capital "única e indivisible" del país. Pero para los palestinos el este de la ciudad es visto como la capital del futuro estado. Solo tres países en el mundo reconocen Jerusalén como capital de Israel: el mismo Israel, EEUU y Vanuatu.