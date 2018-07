Demandar a la Unión Europea: el consejo que le dio Trump a la premier británica

"En realidad no. Vamos a negociar con ellos", fue la respuesta que la primera ministra británica, Theresa May, le dio al presidente sobre cómo debía actuar en las conversaciones sobre el Brexit con la Unión Europea. Pese a las controversias de la visita de Trump a Reino Unido, May reiteró la "especial relación" con Estados Unidos.